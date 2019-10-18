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Друг Доренко признался, что чувствует присутствие журналиста и после его смерти

Бронислав Виногородский признается, что не расставался с Сергеем, даже несмотря на его внезапную кончину.

Друг Доренко признался, что чувствует присутствие журналиста и после его смерти
Сергей Доренко/Фото: https://www.instagram.com/p/BxfLfXvouiA/

Близкий друг скончавшегося в мае Сергея Доренко продолжает чувствовать присутствие журналиста. Об этом Бронислав Виногородский поведал во время беседы с корреспондентом портала Teleprogramma.pro. 19 октября Доренко мог отмечать юбилей – ему исполнилось бы 60 лет. Близкие Сергея и друзья семьи планируют памятные мероприятия в честь ушедшего из жизни профессионала.

Виногородский признался, что принял участие в съемках документального фильма, который снимает супруга Доренко – Юлия. Намеревался он посетить и мероприятие, которое должно было состояться в столичном Доме журналистов, но в последний момент оно отменилось.

Виногородский рассказал, что, несмотря на кончину друга, продолжает чувствовать его присутствие рядом. Бронислав отметил – он вспоминает Доренко не часто, потому что по-прежнему может пообщаться с ним практически вживую. Спикер акцентировал внимание – кто-то посчитает его взгляд на ситуацию странным, но самому ему легче верить – Сергей все время рядом с ним и все время контактирует с миром живых.

Вдова Доренко Юлия опровергла организацию памятного мероприятия. Не стала она комментировать и предполагаемые съемки фильма о нем, заявив, что понимает – от нее ждут каких-то знаковых событий. Юлия отметила – их не будет.

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Друг Доренко признался, что чувствует присутствие журналиста и после его смерти
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