В Сети появились снимки из реабилитационного центра, где находится Заворотнюк

В Сети появились снимки из медицинского центра на Рублевке, где, по предварительным данным, сейчас находится актриса Анастасия Заворотнюк. Как известно, звезда уже несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием — раком мозга.

Известно, что в центре несколько классов палат. Есть как более скромные, так и для пациентов с большим достатком.

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В больнице огромное количество тренажеров, массажных столов и бассейнов. Лечение в центре оказывают в круглосуточном режиме. Реабилитацию больные проходят как между курсами химиотерапии, так и после окончания основного лечения, сообщает портал «Обозреватель».

Напомним, что 18 октября состоялась утренняя молитва за Анастасию Заворотнюк. В группе поддержки звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась соответствующая запись. С чем связана пятничная утренняя молитва не совсем понятно. Не исключено, что 18 октября важный день в жизни актрисы, за здоровье которой сегодня молятся многие россияне.