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Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами

Промоутер исполнительницы Сергей Лавров рассказал любопытные детали из жизни звезды.

Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
Ротару любит, чтобы в машине было тепло/http://globallookpress.com

Промоутер певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что любит поесть исполнительница перед концертами. Оказывается, она без ума от домашней курочки и яиц. Она требует, чтобы все подавалось ей в готовом виде в гостиницу во время приезда в город на концерт.

София Ротару. Фото
Ротару любит побаловать себя курочкой и яйцами/http://globallookpress.com

При этом София Ротару абсолютно равнодушна, на какой машине ее повезут на концерт. Она вообще в них не разбирается. Главное, чтобы не было сильной тряски, ну и чтобы в салоне зимой все-таки было тепло.

Есть у Софии Ротару верная помощница Наташа, которая рядом с ней уже много лет. Она и повар, и доктор, и костюмер. Порой исполнительница не доедает курочку. Она говорит Наташе, чтобы девушка завернула все с собой.

Спустя какое-то время звезда переезжает в другой город. Там снова традиционные яйца и курочка. И вдруг Ротару вспоминает, что не доела курочку из предыдущего города. «Ту доставай, а эту упаковывай», — говорит звезда, которая очень экономная по жизни, сообщает «Комсомольская правда».

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Ротару перед концертами балует себя домашней курочкой и яйцами
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