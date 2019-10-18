Дробыш попытался примирить Гагарину и Кормухину

Композитор и продюсер Виктор Дробыш призвал поссорившихся Полину Гагарину и Ольгу Кормухину порадоваться друг за друга. Ранее стало известно, что Ольга подала в суд на Полину, поскольку ей показалось, что Гагарина для своего кавера на песню «Кукушка» использовала аранжировку, схожую с ее версией. Муж Кормухиной также уверен в том, что Гагарина якобы воспользовалась чужой идеей, причем не только в музыке, но и в манере исполнения. Официальный представитель Ольги, Валерия Рытвина, в свою очередь отметила, что подобное слушание станет первым в судебной практике – ранее никто претензий из-за каверов не предъявлял.

Поспешил высказаться по ситуации и продюсер Виктор Дробыш. В беседе с журналистами РЕН ТВ он призвал «воюющие» стороны просто порадоваться друг за друга. По словам Дробыша, радость за чужие успехи намного более продуктивна, чем попытки выклевать друг другу мозг.

«Там у Кормухиной гитара играет ритм, а у Полины гитара играет перебором. Людям в шоу-бизнесе нужно учиться радоваться друг за друга», — резюмировал он.

Отметим, что сама Гагарина на обвинения коллеги отвечать не спешит. Официальные представители артистки отмечают, что взвешенная, а не эмоциональная оценка ситуации прозвучит чуть позже.