Мать Хворостовского раскритиковала внуков за равнодушие

Дети оперного певца неохотно общаются с бабушкой, что выводит ее из себя.

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна обвинила собственных внуков в равнодушии. Дело в том, что недавно она написала книгу «История семьи. Сибирская сага», где рассказывает не только о знаменитом сыне, но и о других своих родственниках.

Людмила Петровна считает самым большим своим горем, что переполняющая ее сердце любовь к внукам им неизвестна. Детей певца от первого брака Данилу и Сашу она не видит. По ее словам, чем старше становятся дети Хворостовского, тем сильнее и дальше они отдаляются от бабушки и дедушки.

«Уже нет никаких общих дел, интересов. По телефону в ответ на поток ласковых слов слышишь короткое, без эмоций, — «да». На любой вопрос в ответ — «да» или «нет», — сказала мать Дмитрия Хворостовского.

Она заметила, что друзья утешают ее и говорят, что все изменится. Сама она в это не верит. Внуки перестали говорить в ее адрес добрые слова, что женщину, безусловно, угнетает, сообщает «Комсомольская правда».