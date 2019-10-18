НОВОСТИ

Мать Хворостовского раскритиковала внуков за равнодушие

Дети оперного певца неохотно общаются с бабушкой, что выводит ее из себя.

Мать Хворостовского раскритиковала внуков за равнодушие
Дети Хворостовского забыли о бабушке/http://globallookpress.com

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна обвинила собственных внуков в равнодушии. Дело в том, что недавно она написала книгу «История семьи. Сибирская сага», где рассказывает не только о знаменитом сыне, но и о других своих родственниках.

Дмитрий Хворостовский. Фото
Дети Хворостовского забыли о бабушке/globallookpress.com

Людмила Петровна считает самым большим своим горем, что переполняющая ее сердце любовь к внукам им неизвестна. Детей певца от первого брака Данилу и Сашу она не видит. По ее словам, чем старше становятся дети Хворостовского, тем сильнее и дальше они отдаляются от бабушки и дедушки.

«Уже нет никаких общих дел, интересов. По телефону в ответ на поток ласковых слов слышишь короткое, без эмоций, — «да». На любой вопрос в ответ — «да» или «нет», — сказала мать Дмитрия Хворостовского.

Она заметила, что друзья утешают ее и говорят, что все изменится. Сама она в это не верит. Внуки перестали говорить в ее адрес добрые слова, что женщину, безусловно, угнетает, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ХворостовскийЛюдмила ХворостовскаяУмер Дмитрий Хворостовский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мать Хворостовского раскритиковала внуков за равнодушие
Интересно?
Поделись с друзьями: