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Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда

В скором времени звезда отправится в Минск на концерт.

Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Пугачева скоро поедет в Минск в отдельном вагоне/http://globallookpress.com/

Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда. Напомним, что недавно разгорелся жуткий скандал. Многим россиянам не понравилось, что звезда разъезжает на автомобиле по перрону Рижского вокзала. Кстати, сама Алла Пугачева никак не отреагировала на шумиху, которая разгорелась вокруг ее имени.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева скоро поедет в Минск на гастроли/globallookpress.com

В то же время Лавров заметил, что в таких требованиях певицы нет ничего страшного. Если Примадонна пойдет «своим ходом» до вагона, то ее просто замучают. Всем захочется с ней сфотографироваться или взять автограф.

Лавров добавил, что вагон, на котором звезда поедет на концерт в Минск, не ее личный. Она берет его в аренду. В нем есть спальня, душ, гостиная, кухня с поваром.

Кстати, Лавров отметил, что сейчас найдена лазейка, как Пугачевой спокойно без привлечения внимания садиться в поезд. Вагон загоняется в отстойник для грузовых поездов и уже туда подъезжает машина с артистом, сообщает «Комсомольская правда».

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиМинскСергей Лавров
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Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
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