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Елена Север рассказала, за что на нее обижается муж и сыновья

По словам звезды, они практически не видят свою мать и жену дома.

Елена Север рассказала, за что на нее обижается муж и сыновья
Елена Север очень много работает/http://globallookpress.com/

Певица Елена Север стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что у нее очень напряженный график. К примеру, в прошлом году на экраны вышел фильм «Пилигрим», где она сыграла одну из главных ролей. Она была занята съемками в этой картине. Вместе с ней в ленте сыграли такие звезды как Алексей Серебряков, Татьяна Васильева и Игорь Петренко.

Елена Север. Фото
Елена Север очень занятой человек/globallookpress.com

Как призналась звезда, она не знала удастся ли ей сработаться с Татьяной Васильевой, которая, как она считает, порой жестковата в плане высказываний. «Я очень переживала. Но мне понравилось с ней работать. Она шутила. Обстановка была теплая и доброжелательная», — заявила Елена Север. При этом она добавила, что с Серебряковым и Петренко ей было прекрасно работать с первого дня съемок.

Также певица выразила озабоченность, что ее практически не видят дома родные из-за постоянных разъездов и работы. Особенно по этому поводу переживает супруг и двое сыновей.

«Они меня не видят. Я все время куда-то бегу. Мне самой это не нравится, потому что это не мой темп жизни. Но отказываться от чего-то тоже не хочется», — сказала она. Также Елена Север добавила, что ее сыновьям сейчас 19 и 21 год. У них много проектов, в которых они успешно пытаются себя проявить.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЕлена Север
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Елена Север рассказала, за что на нее обижается муж и сыновья
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