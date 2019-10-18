Елена Север рассказала, за что на нее обижается муж и сыновья

Певица Елена Север стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала, что у нее очень напряженный график. К примеру, в прошлом году на экраны вышел фильм «Пилигрим», где она сыграла одну из главных ролей. Она была занята съемками в этой картине. Вместе с ней в ленте сыграли такие звезды как Алексей Серебряков, Татьяна Васильева и Игорь Петренко.

Как призналась звезда, она не знала удастся ли ей сработаться с Татьяной Васильевой, которая, как она считает, порой жестковата в плане высказываний. «Я очень переживала. Но мне понравилось с ней работать. Она шутила. Обстановка была теплая и доброжелательная», — заявила Елена Север. При этом она добавила, что с Серебряковым и Петренко ей было прекрасно работать с первого дня съемок.

больше по теме Елена Север присоединилась к акции звезд в поддержку Заворотнюк По словам исполнительницы, семья актрисы устала от слухов и домыслов.

Также певица выразила озабоченность, что ее практически не видят дома родные из-за постоянных разъездов и работы. Особенно по этому поводу переживает супруг и двое сыновей.

«Они меня не видят. Я все время куда-то бегу. Мне самой это не нравится, потому что это не мой темп жизни. Но отказываться от чего-то тоже не хочется», — сказала она. Также Елена Север добавила, что ее сыновьям сейчас 19 и 21 год. У них много проектов, в которых они успешно пытаются себя проявить.