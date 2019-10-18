Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Внешний вид, фигура и, конечно, талант актрисы Юлии Высоцкой не перестает впечатлять ее поклонников, коллег и журналистов. Накануне в этом звезде во всеуслышание признался Иван Ургант, к которому Юлия пришла в гости на его вечернее шоу уже не в первый раз.

Высоцкая рассказала о том, как отпраздновала свое новое звание заслуженной артист России, поделилась впечатлениями от съемок в новом фильме Гай Германики «Мысленный волк». Ургант предложил звезде попробовать небольшой кусочек торта, но Юлия отказалась.

Выяснилось, что артистка сидит на жесткой диете и не ест уже седьмые сутки. Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер. Но Юлия Высоцкая категорически отвергла это предположение. По словам звезды, это будут пробиотики, отруби, йогурт домашнего приготовления.

Напомним, последние дни 46-летняя Высоцкая и ее супруг Андрей Кончаловский отдыхают в Риме. Недавно звезда поделилась снимком из отпуска в своем Instagram. На снимке артистка запечатлена в шелковых брюках-карго.