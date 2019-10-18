Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя

Результаты нового расследования гибели певца и музыканта Виктора Цоя опубликовало издание «Фонтанка». Его автор, журналист Лев Годованник, вместе с питерским ученым снова изучил техпаспорт дороги, а также схему ДТП, в котором погиб артист.

Эксперт решил, что дорога, по которой двигался автомобиль артиста, не соответствовала требованиям. Потому причиной ДТП стали несколько факторов: на трассе не было знаков о сужении дороги, наличии опасного поворота, а также ограничении скорости. Виктор Цой съехал на становящуюся узкой грунтовую обочину с моста и ушел в занос. После этого автомобиль вылетел под автобус.

При этом сотрудник института подчеркнул, что судя по фотографии, сделанной уже после аварии, предупреждающие знаки на дороге имеются. Так что, если бы звезда, который, кстати, не был опытным водителем, увидев знаки, он снизил бы скорость перед злополучным мостом, и трагедии удалось бы избежать.

Напомним, лидер группы «Кино» умер в результате травм после аварии на трассе Слока-Талси.