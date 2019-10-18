НОВОСТИ

Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя

Свое расследование провел журналист Лев Годованник.

Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя
ВИКТОР ЦОЙ. КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИГЛА»

Результаты нового расследования гибели певца и музыканта Виктора Цоя опубликовало издание «Фонтанка». Его автор, журналист Лев Годованник, вместе с питерским ученым снова изучил техпаспорт дороги, а также схему ДТП, в котором погиб артист.

Эксперт решил, что дорога, по которой двигался автомобиль артиста, не соответствовала требованиям. Потому причиной ДТП стали несколько факторов: на трассе не было знаков о сужении дороги, наличии опасного поворота, а также ограничении скорости. Виктор Цой съехал на становящуюся узкой грунтовую обочину с моста и ушел в занос. После этого автомобиль вылетел под автобус.

При этом сотрудник института подчеркнул, что судя по фотографии, сделанной уже после аварии, предупреждающие знаки на дороге имеются. Так что, если бы звезда, который, кстати, не был опытным водителем, увидев знаки, он снизил бы скорость перед злополучным мостом, и трагедии удалось бы избежать.

Напомним, лидер группы «Кино» умер в результате травм после аварии на трассе Слока-Талси.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

аварияВиктор ЦойДТПсмерть певца
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выдвинута новая версия гибели Виктора Цоя
Интересно?
Поделись с друзьями: