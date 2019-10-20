Звездные истории

Ресторанный бизнес звезд: Жуков жарит мясо, а Лепс предлагает рюмку водки 

Одними выступлениями на сцене и ролями в кино сыт не будешь. Ну, может, и будешь, но что делать потом – когда популярность ослабнет? Многие наши звезды подстраховались – одновременно с творчеством занимаются ресторанным бизнесом.

Ресторанный бизнес звезд: Жуков жарит мясо, а Лепс предлагает рюмку водки 
Певица Ольга Бузова и Певец Тимати. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса.

20 октября, в Международный день повара, портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить – кто из артистов является еще и ресторатором, у кого в заведении можно вкусно поесть?

Сергей Жуков – сеть баров «Руки вверх!»

  Сергей Жуков и Регина Бурд с детьми. Фото
Сергей Жуков и Регина Бурд с детьми. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Название своей группы – «Руки вверх!»Сергей Жуков решил дать сети баров, которые можно посетить не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Сочи, Казани, Краснодаре.

Надо полагать, дела у певца идут неплохо: недавно он рассказал о том, что открыл в Симферополе гриль-кафе с интересным названием – «Папа жарит мясо». Каждому посетителю здесь выдают красные перчатки, а коронным блюдом является особая шаурма.

Но и это еще не все – Жуков и его супруга Регина владеют кондитерской. Сам Жуков признается – да, прыгать по сцене с хитом «Крошка моя» до 70 лет не получится, так что пришлось подстраховаться заранее.

Григорий Лепс и Эмин Агаларов – ресторан «Рюмка водки»

Певцы: Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Фото
Певцы: Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Ну а как еще должен называться ресторан, принадлежащий исполнителю хита «Только рюмка водки на столе»? Здесь любой желающий может выбрать себе подходящий напиток из 70 сортов водки и 30 видов фирменных настоек и наливок. Закуски предлагаются довольно простые, но сытные.

Помимо рюмочной, Григорий Лепс является совладельцем «Хлебосольного подворья» своего имени, — ему принадлежит 20% акций предприятия.

Ольга Бузова – ресторан BUZfood и хлебозавод 

Певица Ольга Бузова. Фото
Певица Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

В своем ресторане Ольга Бузова предлагает блюда, приготовленные по принципу здорового питания. А чтобы посетители могли побаловать себя свежей выпечкой, Ольга приобрела хлебозавод. Кроме того, звезда «Дома-2» предлагает поклонникам попробовать шоколад и минеральную воду: эти продукты она выпускает под собственным брендом – BuzChocolate и BuzAqua.

Тимати – сеть бургерных Black Star Burger 

Певец Тимати. Фото
Певец Тимати. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, известен своими бургерными, которые работают по всей России. «Черные бургеры» — беспроигрышный вариант, они пользуются огромным спросом, несмотря на достаточно высокие ценники.

Ресторан Black Star Burger имеется даже в городе Грозном, столице Чечни, а еще эти заведения можно увидеть в самых разных городах России.

Тина Канделаки – грузинский ресторан

Генеральный продюсер `Матч ТВ`Тина Канделаки. Фото
Генеральный продюсер `Матч ТВ`Тина Канделаки. Фото: КП/Игнатьев Роман

Тина Канделаки, известная журналистка и ведущая, решив заняться ресторанным бизнесом, сделала упор на ресторане грузинской кухни. Бизнес она назвала своим именем: «Тинатин».

Надо полагать, кормят там вкусно: грузинская кухня – это вам не хот-доги. Большинство блюд приготовлены по рецептам мамы Тины. Это шашлык, рыбное сациви, пхали, варенье из арбузов и еще много чего интересного.

Тина лично придумала интерьер ресторана, и теперь посетители будто оказываются среди старых улочек Тбилиси. Всего в ресторане – 6 залов, и все они увиты зеленью, здесь поют птицы в клетках, повсюду расставлена посуда ручной работы.

Андрей Григорьев-Аполлонов – ресторан-казино 

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото
Певец Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Ресторан, принадлежащий «Рыжему» из «Иванушек», Андрею Григорьеву-Аполлонову, не похож на другие: он выполнен в стилистике казино, и посетители наслаждаются эксклюзивными салатами, сидя за столами для игры в рулетку. Здесь можно даже выиграть – только не деньги, а какое-нибудь блюдо.

Андрей Макаревич, Валерий Меладзе и Стас Намин — «Ритм & Блюз кафе»

Андрей Макаревич и Стас Намин. Фото
Андрей Макаревич и Стас Намин. Фото: КП/Фролов Михаил

Если вам по душе рок, блюз и рок-н-ролл, — добро пожаловать в культовое заведение от мэтров отечественной музыки. На стенах «Ритм & Блюз кафе» вы увидите автографы знаменитых музыкантов, а бар украшает роскошный розовый кадиллак, подаренный, как утверждает легенда, самим Квентином Тарантино.

Теперь, когда вы знаете имена звездных владельцев некоторых заведений, возможно, вам интересно будет посетить именно их.

А может быть, вы их и так регулярно посещаете, наслаждаясь не только вкусной едой и напитками, но и осознанием того, что за составлением меню и созданием интерьера стоит любимый артист?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Григорьев-АполлоновАндрей МакаревичВалерий МеладзеГригорий ЛепсОльга БузоваСергей ЖуковСтас НаминТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ресторанный бизнес звезд: Жуков жарит мясо, а Лепс предлагает рюмку водки 
Интересно?
Поделись с друзьями: