Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Первый сеанс общения прошел по видеосвязи.

Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи. Счастливым событием поделилась мама рэпера, Симона Юнусова, в своем блоге.

больше по теме Мама Тимати считает Решетову и Шишкову своими дочерьми Симона Юнусова не сомневается, что ее семья будет множиться и разрастаться.

Женщина предупредила, что после рождения второго наследника ее блог еще больше будет наполнен детскими снимками. И успокоила пользователей: Алиса, которая родилась от бывшей возлюбленной Тимати, Алены Шишковой, не станет страдать из-за отсутствия ее внимания.

Напомним, сын Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой родился 16 октября в одном из столичных перинатальных центров. Девушке выделили ВИП-палату со специальным низкокалорийным меню. Ребенка пара решила назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта.