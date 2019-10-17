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Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Первый сеанс общения прошел по видеосвязи.

Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Тимати. Фото Global look press. КП

Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи. Счастливым событием поделилась мама рэпера, Симона Юнусова, в своем блоге.

Женщина предупредила, что после рождения второго наследника ее блог еще больше будет наполнен детскими снимками. И успокоила пользователей: Алиса, которая родилась от бывшей возлюбленной Тимати, Алены Шишковой, не станет страдать из-за отсутствия ее внимания.

Напомним, сын Тимура Юнусова и Анастасии Решетовой родился 16 октября в одном из столичных перинатальных центров. Девушке выделили ВИП-палату со специальным низкокалорийным меню. Ребенка пара решила назвать Ратмиром в честь погибшего друга музыканта.

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Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
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