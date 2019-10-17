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Епифанцев перестал общаться с сыновьями после развода с Веденской

По словам актрисы, ей очень больно от этого факта.

Епифанцев перестал общаться с сыновьями после развода с Веденской
Епифанцев не общается со своими детьми/globallookpress.com

Актриса Анастасия Веденская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем болезненном расставании с актером Владимиром Епифанцевым. У пары двое сыновей. Гордею 14 лет, а Орфею — 11. При этом, как уверяет Веденская, бывший муж не общается с ними.

Анастасия Веденская. Фото
Епифанцев не общается с детьми от Веденской/https://www.instagram.com/anastasia_vedenskaia/

«Я сильно переживала после нашего расставания. Это все странно. Именно я приняла решение расстаться. Причем все почему-то обвиняли меня. Даже моя мама. Она сказала, что я должна терпеть. Видимо, имелось в виду, что я должна была перетерпеть предательство. Поговорить с ним. Но у нас раньше было достаточно разговоров. Для меня всегда было очень важно, чтобы родной человек не обманывал меня. Это вранье я не могу переносить», — сказала актриса.

Как отметила звезда, после развода у Владимира Епифанцева резко изменился образ жизни.

«Он расставил приоритеты таким образом, что в его жизни нет места детям. Это очень больно для меня», — заметила Анастасия Веденская.

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Анастасия ВеденскаяВладимир ЕпифанцевПрограмма "Судьба человека"
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Епифанцев перестал общаться с сыновьями после развода с Веденской
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