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Жестоко избивал любовницу: Алибасов-младший прошел проверку на полиграфе

Продюсер сначала отрицал, что вообще знаком с моделью по имени Мария Клюева, но эксперты выяснили, что он удерживал ее дома и жестоко обращался с ней.

Жестоко избивал любовницу: Алибасов-младший прошел проверку на полиграфе
Бари Алибасов. фото: globallookpress.com

Не так давно разгорелся скандал вокруг Бари Алибасова. Тогда выяснилось, что продюсер решил пропиариться, травившись средством для прочистки труб. Страна переживала за артиста, который находился в больнице, но позже проверка на детекторе лжи показала, что отравления не было. Тогда обществу стало известно о сыне продюсера — Бари-младшем. Он пошел по стопам отца и тоже зарабатывает деньги продюсированием и пиаром.

На днях молодого человека обвинила в рукоприкладстве его любовница, модель Мария Клюева. По словам девушки, у них завязался роман, когда супруга Бари Бариевича, Виолетта Гришина, была беременна будущей дочерью. Они виделись в Калининграде, а потом девушка переехала в Москву и стала жить в съемной квартире своего любовника. А в сентябре в паре разгорелся конфликт из-за мамы Алибасова-младшего, которая приехала ради съемок в телепередаче. По словам девушки, он хотел отправить ее в психиатрическую клинику.

Мария утверждает, что возлюбленный избил ее. В доказательство она показала фото, где на ее теле видны синяки. Также, по ее словам, мужчина удерживал ее дома пять дней, поэтому она только сейчас обратилась в полицию и в суд. В эфире передачи «На самом деле» девушка встретилась со своим обидчиком. Бари-младший сначала отрицал, что знает хрупкую брюнетку, но когда она показала видеокадры, где запечатлена вместе с ним, он резко поменял показания.

Мария обратилась в суд из-за избиений. фото: кадр из передачи «На самом деле»

«Я была одна в совершенно чужом городе. Он меня запугал, он меня удерживал. Он мне угрожал, говорил, что ему ничего не будет. В общей сложности он поднимал на меня руку шесть раз», — рассказала Клюева.

В свою очередь, Алибасов-младший продолжал настаивать, что не прикасался к ней. Во время беседы с экспертами он отметил, что все еще женат и помогает родившемуся ребенку, но последние три месяца деньги супруге не переводил. Роман Устюжанин проверил показания мужчины на детекторе лжи. В итоге слова Марии об избиениях подтвердились.

«Бари бил ее и достаточно сильно. Бил ее по лицу, по телу, по голове, брал за волосы и бил. Более того, он бил ее таким образом, что даже у Бари на ноге остался синяк», — заключил эксперт.

Мария обвинила Алибасова в рукоприкладстве. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Подтвердилось и то, что мужчина удерживал Клюеву у себя дома. Однако выяснилось, что девушка была ему неверна и имела интимные связи с другими партнерами. После этого Бари Бариевич сделал смелое признание. «Я поднимал руку на женщин три раза. Первой была мать, четыре года каждый день. Я был маленький, мне было восемь лет», — сказал он. Также продюсер добавил, что бил двух бывших возлюбленных, но Марию не трогал. Он заверил, что у него бывают приступы ярости, поэтому Алибасов-младший обращался в специализированные клиники и лечился. Безрезультатно.

Бари Алибасов продолжил настаивать, что не бил Клюеву. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Дмитрий Шепелев был шокирован услышанным. Он раскритиковал поведение героя передачи. «Ребята, это клиника. Он, скорее всего, гордится происходящим. О чем мы говорим?» — возмутился телеведущий.

А вы как считаете, Алибасову следует продолжить лечение или он играет на камеру?

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Жестоко избивал любовницу: Алибасов-младший прошел проверку на полиграфе
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