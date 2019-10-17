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Епифанцев оставил экс-жену без дорогой квартиры после расставания

Супруг после развода отказался помогать жене, с которой остались их общие сыновья.

Епифанцев оставил экс-жену без дорогой квартиры после расставания
Епифанцев не стал оплачивать ипотеку за Веденскую/globallookpress.com

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» поделилась интересными деталями своего расставания с актером Владимиром Епифанцевым. У пары, как известно, двое общих сыновей. Официальный развод они оформили в 2018 году. Отметим, что Веденская пришла в студию программы, чтобы поддержать своего партнера по сериалу «Рая знает все!» Сергея Губанова.

Анастасия Веденская. Фото
Веденской пришлось отдать квартиру банку/https://www.instagram.com/anastasia_vedenskaia/

«Развелась я, когда уже закончились съемки этого сериала. При этом три года мы официально с Владимиром после расставания еще были в браке. Но я хотела развестись. Сергей Губанов посоветовал мне своего адвоката, чтобы все прошло гладко», — сказала Анастасия Веденская.

Как сказала актриса, если в семье некомфортно, то лучше расстаться. Ее ситуация, в которой они оказались с Епифанцевым, очень напрягала.

«Когда мы расстались с Володей, то я осталась без квартиры, в которой жила 12 лет. Я просто отдала ее банку. Он сказал мне, что не будет оплачивать ипотеку, потому что вырос доллар. Епифанцев сказал: «Снимайте квартиру». И мы с детьми просто стали снимать другую квартиру. Это было ужасно. Я пережила колоссальный стресс», — сказала актриса.

Добавим, что речь идет о дорогой квартире в одном из исторических районов Москвы.

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Тэги:

Анастасия ВеденскаяВладимир ЕпифанцевПрограмма "Судьба человека"Сергей Губанов
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Епифанцев оставил экс-жену без дорогой квартиры после расставания
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