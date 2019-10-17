Рустам Солнцев высказался о разгуле венерических заболеваний на «Доме-2»

По словам шоумена, во времена его участия на проекте подобного и близко не было.

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что часть нынешних звезд проекта «Дом-2» страдают венерическими заболеваниями. Напомним, что одна из участниц, Анастасия Коткова, рассказала, что часть участников шоу больна. Признание она сделала, когда общалась со своими подписчиками в Сети. Этим она объяснила, почему у нее нет половых отношений с некоторыми участниками шоу.

«При мне венерических болезней не было. Была другая проблема. Девочки письки застужали. Все-таки порой было очень холодно. Их возили в больницу», — сказал Рустам Солнцев.

«Что касается сегодняшней ситуации с разгулом венерических заболеваний на проекте, то я не могу утверждать. Тут все же нужна более подтвержденная информация», — сказал он.

Напомним, что проект «Дом-2» идет уже более десяти лет. Его не раз пытались закрыть, но пока все попытки терпели неудачу.