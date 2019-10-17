Дочь Сергея Губанова родилась с патологией

Актер Сергей Губанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей дочери Екатерине. Девочка родилась с патологией.

«Она родилась недоношенной, на восьмом месяце беременности жены. Не все получилось хорошо, как мы ожидали с супругой. У нее не сформировались пальчики на руке. Причем врачи на ранних сроках беременности это проглядели во время УЗИ», — заметил он.

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После рождения девочки у актера состоялся трудный разговор с врачом. «Доктор меня спросил: «Вы оставляете себе ребенка или как? У меня, конечно, не было ни минуты сомнений. Я попросил не задавать мне странных вопросов. Но врач сказал, что обязан у каждого спрашивать это», — заметил актер.

Когда Губанов вышел из больницы, то позвонил другу. Тот сказал, что дочь будет носить бриллианты в ушах. Его успокоил этот разговор. «Я не скажу, что меня очень беспокоит этот Катин феномен. Мы заставляем ее относиться к этому спокойно. Люди бывают разные в жизни. Мы растим ее в любви», — сказал Губанов.