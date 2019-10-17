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Неизвестные напали на блогера Катю Адушкину с пистолетом

15-летнюю девушку подкараулили у дверей ее собственного подъезда.

Неизвестные напали на блогера Катю Адушкину с пистолетом
Катя Адушкина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3W7bmJISxS/

Неизвестные напали на 15-летнюю блогера Катю Адушкину с пистолетом. Девушку подкараулили у дверей ее собственного подъезда. Пережитым шоком популярная школьница поделилась со своей многомиллионной аудиторией. Блогер поведала, что на улице ее подкараулили сразу семь человек – они направили ей пистолет в лицо. Все происходящее нарушители снимали на видео.

Шокированная девушка сумела попасть домой: там она не смогла сдержать слез и впала в истерику. Родители быстро выслушали собственную дочь и обратились за помощью в правоохранительные органы. Нападавших нашли – выяснилось, что юноши – пранкеры. Подобным образом они хотели разыграть Адушкину, а видео с результатом выложить на Youtube, чтобы прославиться. Молодые люди долго планировали, как именно организуют «нападение» — для этого они специально приобрели рации, по которым переговаривались друг с другом. Несколько дней назад обвиняемые и вовсе собирались спрятать Адушкину в машину и увезти в неизвестном направлении, но план так и не реализовали.

Сама Катя призналась, что случившееся стало для нее большим шоком. Девушку и ранее преследовали навязчивые поклонники – ей нередко приходится менять номер телефона, но подобный жесткий розыгрыш стал для нее чем-то новым и пугающим.

«Нельзя просто схватить человека и направить на него пистолет, а потом подарить ему цветы и посмеяться. Что дальше? На что будут готовы люди ради просмотров? Люди вычисляют, где я живу, где бываю, незнакомцы могут кричать мне что-то вслед. Да, меня это пугает. Всему есть границы», — подытожила она.

Что грозит сейчас «шутникам», доподлинно неизвестно. Не исключено, что с молодыми людьми проведут профилактическую беседу.

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Неизвестные напали на блогера Катю Адушкину с пистолетом
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