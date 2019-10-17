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Экс-возлюбленная звезды «Улиц разбитых фонарей» пригрозила подать на него в суд

Модель Лана Медингер утверждает, что Филипп Барон поднимал на нее руку и задолжал ей 1,5 миллиона рублей.

Экс-возлюбленная звезды «Улиц разбитых фонарей» пригрозила подать на него в суд
Филипп Барон. фото: страничка героя публикации в "Вконтакте"

Модель с четвертым размером груди Лана Медингер заявила, что у нее был роман со звездой сериала «Улицы разбитых фонарей» Филиппом Бароном. Однако их отношения, со слов девушки, закончились плачевно. Теперь она называет актера альфонсом и утверждает, что он должен ей деньги — 1,5 миллиона рублей. Теперь блондинка готовится подать в суд на экс-возлюбленного. Лана состоятельная девушка, имеющая несколько квартир в России и Европе. На днях она стала героиней передачи «Прямой эфир», где рассказала все подробности произошедшего.

«Мы познакомились с Филиппом примерно пять лет назад на сайте знакомств. У меня был сложный период психологически и я сидела на сайтах знакомств российских», — отметила модель.

По ее словам, она не знала, что мужчина снимается в кино. Девушка долго к нему присматривалась и только через полгода переписки они встретились. Между ними вспыхнул бурный роман. Лана даже познакомила избранника со своими родителями, включая маму — лучшего врача в России — Людмилу Спиридонову.

Но Медингер призналась, что через несколько месяцев Барон начал просить у нее деньги на разные нужды. «Конечно, назад я денег не получила. Он красиво объяснил, почему не может отдать», — подметила девушка. Она пояснила, что так произошло несколько раз.

«Каждый его проект я субсидировала на протяжении нескольких лет. Когда я прилетала, то привозила дорогие подарки, мы ходили в роскошные рестораны», — поведала Медингер. «Теперь я поняла, что с первой встречи он вынюхивал и выманивал все, что у меня есть», — резюмировала модель.

Также героиня обвинила Филиппа в рукоприкладстве. «Я слушала его фантазии на счет бизнеса, а он начинал меня сжимать, душить. А один раз он схватился за пистолет и выстрелил в кафель в прихожей в его квартире. Пуля отлетела, прошла мимо моей головы. У меня ощущение, что я попала в лапы паука с темной энергетикой, я не могла вырваться. Шок. Стресс», — вспомнила Лана. По словам девушки, когда актер понял, что больше ничего не получит от своей пассии, то вычеркнул ее из своей жизни.

Лана и Филипп были в отношениях пять лет. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

В студии появился и сам Барон. Он опроверг все слова модели и заверил, что между ними не было серьезного романа. «Лана, вы понимаете, что это статья? У нас были отношения, но денег я у нее не брал», — отметил он. В студии появилась его бывшая девушка Олеся Малибу. «Он алкаш, я хочу, чтобы его взяли и вылечили», — сразу заявила она. Но Филипп снова заверил, что это лож. Также он нашел, что сказать Лане. «Она хотела любыми способами попасть в телевизор, она хотела на экран», — высказался артист.

Андрею Малахову удалось найти несколько свидетелей романа актера с моделью, включая нескольких его бывших девушек. Также выступила и дочь Ланы, Эвелина Мельникова, которая призналась, что ей обидно, что с ее родительницей так поступили. За артиста вступился Николай Орловский. Он заверил, что Филипп никогда ни у кого из коллег и знакомых не занимал деньги и не напивался до невменяемого состояния.

Филипп Барон опроверг обвинения
Филипп Барон опроверг обвинения. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Чтобы разобраться в ситуации, Медингер прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфолог подтвердила, что у актера были интимные отношения с моделью, он также брал у нее деньги. Сам Барон проходить проверку на детекторе лжи отказался.

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Тэги:

звездные романыЛана МедингерПрограмма "Прямой эфир"Филипп Барон
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Экс-возлюбленная звезды «Улиц разбитых фонарей» пригрозила подать на него в суд
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