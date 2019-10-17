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Дубцову потянуло на юных и красивых мальчиков

Певица хочет создать свой бойз-бэнд.

Дубцову потянуло на юных и красивых мальчиков
Ирина Дубцова/Фото: https://www.instagram.com/p/B1TiEhzimZw/

Ирина Дубцова намерена создать свой бойз-бэнд. В эфире программы «Тема» артистка рассказала, что вынашивала эту идею очень давно. Она очень любит красивых мужчин. Ирина намерена совместить собственные пристрастия со склонностью к композиторству.

«Мне показалось, что нужно реализовать такую идею. Сейчас она находится на стадии – я ее анонсировала, назад дороги нет. История будет о молодых, симпатичных, танцующих и поющих молодых ребятах. Мне кажется, что-то в этом есть. Я уверена, надо это делать», — высказалась она.

Дубцова подчеркнула, что уже организовала открытый кастинг. Она отметила, что у нее есть некоторые кандидатуры, которых она со своей стороны очень хотела бы видеть. Кто эти люди, Дубцова конкретизировать отказалась. Композитор предупредила, что коллективная работа – процесс очень сложный, ведь каждый из артистов рано или поздно хочет сольной карьеры. Как она будет бороться с этим, сама Дубцова пока не знает, но пообещала — дедовщины в группе не будет.

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Дубцову потянуло на юных и красивых мальчиков
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