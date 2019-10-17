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Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте

По ее словам, сейчас болеет сразу несколько участников.

Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте
Коткова рассказала, что творится на "Доме-2"/Скрин видео

Одна из звезд скандального проекта «Дом-2» Анастасия Коткова сообщила во время общения со своими подписчиками, что некоторые участники телестройки болеют венерическими заболеваниями. В частности, звезда телестройки Алексей Кудряшов.

«А теперь, Вика, почему у меня не мог быть чисто физический секс с Кудряшовым. Потому что я очень хорошо с Кудряшовым общаюсь, и он лечится от венерического заболевания вместе с Ивановой. Она еще и со Славиком лечилась. Она заразила Кудряша. Я бы чисто физически не смогла с ним, потому что он даже этого не скрывает», — заявила Анастасия Коткова.

«А еще Кудряшов заразил Балинскую», — говорит девушка, с которой Коткова поделилась столь откровенной информацией.

Отметим, что проект «Дом-2» идет на телевидении уже более десяти лет. При этом многие участники, которые блистали в начале телестройки. уже не раз отмечали, что проект стал очень пошлым. Кроме того, не раз звучали призывы закрыть «Дом-2» со стороны обычных жителей России.

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Тэги:

Алексей КудряшовАнастасия КотковаПроект "Дом-2"
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Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте
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