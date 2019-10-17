Мама Тимати считает Решетову и Шишкову своими дочерьми

Симона Юнусова не сомневается, что ее семья будет множиться и разрастаться.

Мама рэпера Тимати, Симона Юнусова, в Instagram разместила очень трогательный пост. Как известно, недавно подруга ее сына модель Анастасия Решетова родила ребенка. Мальчика назвали Ратмиром в память о друге Тимати, который погиб много лет назад.

Как сказала счастливая Симона Юнусова, она благодарит всех и каждого за теплые слова и поздравления. По ее мнению, рождение ребенка такое эмоционально заряженное событие, что она не может прийти в себя.

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«Я испытала эти чувства четыре раза! Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться! А пока, потерпите ещё поток «мимимишных» фото. На самом деле в них моя жизнь и любовь!» — сказала Симона Юнусова.

Отметим, что от отношений с моделью Аленой Шишковой у Тимати есть дочь Алиса. Девочке сейчас пять лет. Симона Юнусова без ума от девочки. Она проводит с ней все свое свободное время. Тимати также старается уделять воспитанию ребенка, как можно больше времени.