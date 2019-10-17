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Пранкер Вован отказался троллить семьи Фриске и Заворотнюк

Владимир Кузнецов прекрасно понимал, что подобный звонок может принести ему деньги, но посчитал поступок аморальным.

Пранкер Вован отказался троллить семьи Фриске и Заворотнюк
Пранкер Вован/Фото: https://www.instagram.com/p/B2Op2OcIJNB/

Пранкер Вован отказался хайпиться на трагедии семей Фриске и Заворотнюк. Об этом пародист рассказал во время визита на радио Sputnik. Кузнецов признался, что болезнь или личная трагедия того или иного медийного лица нередко становится предметом спекуляций. Конкретно ему затрагивать личные детали неприятно, поэтому он предпочитает работать с «вопросами общественной жизни».

Вован отметил, что ему предлагали также позвонить семьям Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске, чтобы узнать подробности болезни, но он отказался. Кузнецов осознавал, что предложение может принести ему немалые деньги, особенно если продать потом материал журналистам. Но репутация для него и его коллеги – Лексуса намного дороже.

«Мне звонила какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию. Я сказал, что такая тема нас не интересует», — вспомнил он.

Кузнецов также отметил, что журналисты нередко пользуются запрещенными приемами, приходя в больницу и записывая исподтишка беседы с сотрудниками медицинского учреждения. Врачи постарше иногда рассказывают какие-то детали, которые впоследствии появляются в прессе. Он акцентировал внимание – кому-то такие «жареные факты» приносят удовольствие, сам же он от них его не получает.

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Пранкер Вован отказался троллить семьи Фриске и Заворотнюк
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