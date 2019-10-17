Сергей Губанов променял жену на актерскую профессию

Актер Сергей Губанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей жене и браке. Его женой стала девушка по имени Лариса.

«Мне было всего 18 лет, когда супруга сказала, что нас будет трое. Вскоре появилась Карина, моя старшая дочь», — заявил Сергей Губанов.

Как рассказал актер, через какое-то время он стал заниматься дистрибуцией пива. Так он перебрался в Москву. Жена Лариса, которая училась в Перми, окончила университет и переехала за мужем в столицу. Вскоре на свет появилась их вторая дочь.

«А потом я понял, что пора остановиться. Решил поступить в институт на актера. И вот с этого момента с женой у нас началось непонимание. В итоге я ушел из семьи», — рассказал Сергей Губанов.

Как сказал актер, тяжелее всех от расставания с женой пришлось старшей дочери Карине. «Она говорила маме: «Я хочу, чтобы папа был со мной!» Но своего решения я уже менять не собирался», — сказал он. Любопытно, что Губанов уехал в Америку, но через два года вернулся, потому что не мог жить без дочерей. В итоге спустя какое-то время он снова помирился с женой и стал жить с ней вместе. Правда, они все равно через много лет расстались.