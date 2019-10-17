НОВОСТИ

Охлобыстин отвадил жениха от дочери алкоголем

Хитрый артист налил молодому человеку спиртного, чем и смутил юношу.

Охлобыстин отвадил жениха от дочери алкоголем
Иван Охлобыстин/Фото: https://www.instagram.com/p/ByxrZyfF5f-/

Иван Охлобыстин отпугнул жениха дочери стаканом алкоголя. Забавную историю сам актер вспомнил во время беседы о новом семейном шоу, которое выйдет на ТВ-3 25 октября.

Бывший священник отметил, что его взрослыми дочерьми уже интересуются молодые люди. Один даже приходил свататься к нему за 20-летнюю дочь Варю. Охлобыстин вспомнил, что юноша практически с порога попросил руки и сердца дочери. Сам же актер ответ давать не спешил и пригласил парня за стол. Там он налил молодому гостю стакан алкоголя. А чтобы тому не было скучно, решил выпить и сам.

«Выпили, и он выпал в осадок. А я вернулся к книге, которую читал… Больше он не приходил», — поведал об итогах беседы Охлобыстин «7дням».

Он подчеркнул, что юноша ему тогда очень понравился, но в целом, он не расстроился из-за того, что гость передумал. Охлобыстин отметил – он доверяет выбору своих дочерей и готов покоряться их слову, лишь бы они были счастливы.

Отметим, многочисленных наследников Ивана Охлобыстина зритель увидит уже в конце октября. С семьей Ивана выйдет одноименное шоу на ТВ-3. Сам актер надеется, что проект будет иметь ошеломительный успех из-за нового формата.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван ОхлобыстинОхлобыстин последние новостиреалити-шоу «Охлобыстины»семья ОхлобыстинаТВ-3
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Охлобыстин отвадил жениха от дочери алкоголем
Интересно?
Поделись с друзьями: