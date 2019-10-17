Охлобыстин отвадил жениха от дочери алкоголем

Иван Охлобыстин отпугнул жениха дочери стаканом алкоголя. Забавную историю сам актер вспомнил во время беседы о новом семейном шоу, которое выйдет на ТВ-3 25 октября.

Бывший священник отметил, что его взрослыми дочерьми уже интересуются молодые люди. Один даже приходил свататься к нему за 20-летнюю дочь Варю. Охлобыстин вспомнил, что юноша практически с порога попросил руки и сердца дочери. Сам же актер ответ давать не спешил и пригласил парня за стол. Там он налил молодому гостю стакан алкоголя. А чтобы тому не было скучно, решил выпить и сам.

«Выпили, и он выпал в осадок. А я вернулся к книге, которую читал… Больше он не приходил», — поведал об итогах беседы Охлобыстин «7дням».

Он подчеркнул, что юноша ему тогда очень понравился, но в целом, он не расстроился из-за того, что гость передумал. Охлобыстин отметил – он доверяет выбору своих дочерей и готов покоряться их слову, лишь бы они были счастливы.

Отметим, многочисленных наследников Ивана Охлобыстина зритель увидит уже в конце октября. С семьей Ивана выйдет одноименное шоу на ТВ-3. Сам актер надеется, что проект будет иметь ошеломительный успех из-за нового формата.