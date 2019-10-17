У экс-возлюбленного Заворотнюк арестовали квартиру за долги

Судебные приставы арестовали одну из квартир актера Сергея Жигунова, который получил огромную известность после съемок в картинах «Гардемарины» и «Моя прекрасная няня». В сериале он сыграл вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжёлым заболеванием.

Выяснилось, что в 2018 году банк Волгограда Нокссбанк подал в Останкинский районный суд Москвы иск к Жигунову. Пять лет назад он взял в банке огромный кредит на съемки фильма. В итоге средства он не вернул. С учетом процентов и пеней к 2019 году набежала большая сумма долга – порядка 38 миллионов рублей.

больше по теме Жигунов не осведомлен о последних событиях в жизни умирающей Заворотнюк Актер заявил, что не собирается давать комментарии о бывшей возлюбленной.

В юридическом отделе банка сообщили, что дело у актера было выиграно. Ему дали время исправиться. До 31 января 2019 года было заключено мировое соглашение об отсрочке. Спустя почти десять месяцев в дело подключились судебные приставы.

На данный момент арестована квартира на улице Мосфильмовской, которая принадлежит звезде. Ее площадь составляет примерно сорок квадратных метров. Стоимость около 16 миллионов рублей. Впрочем, все долги одной квартирой не покрыть. Актер между тем переписал все свое остальное жилье на супругу, поэтому забрать другое его жилье пока нереально, сообщает «Комсомольская правда».