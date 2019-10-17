НОВОСТИ

У экс-возлюбленного Заворотнюк арестовали квартиру за долги

Стоимость жилья Сергея Жигунова составляет 16 миллионов рублей.

У экс-возлюбленного Заворотнюк арестовали квартиру за долги
У Жигунова арестовали квартиру/globallookpress.com

Судебные приставы арестовали одну из квартир актера Сергея Жигунова, который получил огромную известность после съемок в картинах «Гардемарины» и «Моя прекрасная няня». В сериале он сыграл вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжёлым заболеванием.

Сергей Жигунов. Фото
У Жигунова забрали квартиру за долги/http://globallookpress.com

Выяснилось, что в 2018 году банк Волгограда Нокссбанк подал в Останкинский районный суд Москвы иск к Жигунову. Пять лет назад он взял в банке огромный кредит на съемки фильма. В итоге средства он не вернул. С учетом процентов и пеней к 2019 году набежала большая сумма долга – порядка 38 миллионов рублей.

В юридическом отделе банка сообщили, что дело у актера было выиграно. Ему дали время исправиться. До 31 января 2019 года было заключено мировое соглашение об отсрочке. Спустя почти десять месяцев в дело подключились судебные приставы.

На данный момент арестована квартира на улице Мосфильмовской, которая принадлежит звезде. Ее площадь составляет примерно сорок квадратных метров. Стоимость около 16 миллионов рублей. Впрочем, все долги одной квартирой не покрыть. Актер между тем переписал все свое остальное жилье на супругу, поэтому забрать другое его жилье пока нереально, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиСергей Жигунов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У экс-возлюбленного Заворотнюк арестовали квартиру за долги
Интересно?
Поделись с друзьями: