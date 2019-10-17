Певцов заявил, что дочь Захарова должна стать худруком «Ленкома»

Как считает актер, в театре должен быть человек, который занимается репертуарной политикой.

Актер Дмитрий Певцов, который уже на протяжении многих лет служит в «Ленкоме», заявил, что художественным руководителем театра должна стать дочь скончавшегося в конце сентября Марка Захарова — Александра. По его мнению, она своей работой и отношением к делу давно заслужила эту должность.

Певцов похвалил директора «Ленкома» Марка Варшавера, у которого, как он считает, нужно поучиться, как работать. Но сам актер уверен, что все-таки должность худрука нельзя упразднять. Должен быть отдельный человек, который будет нести ответственность за репертуарную политику.

Певцов отметил, что Александра Захарова имеет авторитет в театре. Ему она верно служит уже более двадцати лет, продолжая сейчас дело отца, сообщает РИА «Новости».

Ранее Марк Варшавер заявил, что не собирается брать отдельного человека на должность худрука «Ленкома». Как он утверждал, такое решение было принято совместно с народными артистами.

Напомним, что смерть Марка Захарова потрясла многих россиян. Гениального режиссера, который создал несколько выдающихся картин, очень любили. В последнее время у него были проблемы со здоровьем, однако, как отмечали врачи, даже находясь в клинике, режиссер не терял бодрость духа и собирался вернуться на работу в любимый театр. Без него он просто не мыслил своей жизни.