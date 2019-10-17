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Алибасов оказался не в курсе сексуальных наклонностей сына

Продюсер не знал о травмах подруги Алибасова-младшего в процессе интимных игр.

Алибасов оказался не в курсе сексуальных наклонностей сына
Бари Алибасов/Фото: https://www.instagram.com/p/B1D-B3Xgv0a/

Продюсер Бари Алибасов ничего не знал об избиении его сыном бывшей возлюбленной. Напомним, о том, что подруга Алибасова-младшего сбежала в Калининград после побоев, стало известно во вторник. Девушка рассказала, что физической расправе подвергалась чуть ли не с начала отношений с Бари. В какой-то момент она поняла, что действия мужчины подвергают ее жизнь опасности, поэтому поспешила уехать. Сейчас пострадавшая и ее адвокат пишут заявление в полицию.

Отец Алибасова-младшего Бари Каримович заявил, что не интересовался личной жизнью сына уже 15 лет. О насилии в семье он узнал из СМИ и прокомментировать случившееся не может.

«Вы знаете, я не живу с ним уже пятнадцать лет. Понятия не имею, что у него дома творится. И об этой истории мне ничего не известно», — резюмировал он для Nation News.

Отметим, что уже не первая девушка жалуется на тиранию со стороны Алибасова-младшего. Ранее мужчина уже поднимал руку на свою предыдущую пассию. Близкие обвиняемого считают, что возможной причиной ухудшившегося поведения мужчины могло стать появление его матери на съемках передачи «На самом деле».

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Алибасов оказался не в курсе сексуальных наклонностей сына
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