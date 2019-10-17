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«Он духовно присутствует всегда»: Машков высказался о Табакове

По словам актера и режиссера, мэтр дал ему самостоятельность.

«Он духовно присутствует всегда»: Машков высказался о Табакове
Машков тепло отозвался о Табакове/globallookpress.com

Актер и режиссер Владимир Машков дал интервью изданию «Театрал». В нем он рассказал о своих взаимоотношениях с актером Олегом Табаковым, который много лет руководил «Табакеркой», где сейчас, как раз заправляет Машков.

На страничке в Instagram Владимира Машкова появились выдержки из интервью. В нем, в частности, актер признается, что в этой жизни ему всегда нужен был лидер, которому бы он доверял по жизни и которому мог предъявить свою работу. Как сказал Машков, Табаков был тем человеком, который всегда гордился им. Хотя порой и мог разнести в клочья.

«Мы всецело доверяли друг другу. И всё, что я сделал («Звёздный час…», «Бумбараш», «Смертельный номер», «№13»), — результат этого доверия. Он духовно присутствует всегда, поэтому его физическое отсутствие меня не пугает», — сказал Владимир Машков.

Актер также отметил, что все разговоры с Олегом Табаковым лежат под его правой рукой. Кроме того, на стене в его кабинете можно увидеть снимки с мэтром.

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Тэги:

Владимир МашковОлег ТабаковТеатр "Табакерка"
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«Он духовно присутствует всегда»: Машков высказался о Табакове
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