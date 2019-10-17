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Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху

По слухам, телеведущий уже год живет с 36-летним дизайнером Екатериной Тулуповой.

Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху
Шепелев. Фото Global look press

Дмитрий Шепелев, кажется, окончательно отошел от безвременного ухода супруги Жанны Фриске. Как сообщает телеканал «Ю», телеведущий уже около года, якобы, живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой.

У 36-летней разведенной избранницы есть дочь примерно такого же возраста, что и Платон. Девушка занимается не только своей наследницей, но и сыном Шепелева и Фриске. Отводит мальчика на занятия и забирает его оттуда, в общем, основные заботы о ребенке лежат полностью на ней, пока Дмитрий занят на съемках.

Напомним, ранее мы писали о жалобах Шепелева на то, что у него совсем нет времени на личную жизнь. Рестораны, кино и театр для него и Екатерины – тема практически закрытая. Дескать наследники отнимают столько сил, что уже этого и не хочется. В это время родители Жанны Фриске жалуются на то, что совсем не видят своего внука.

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Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху
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