Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху

Дмитрий Шепелев, кажется, окончательно отошел от безвременного ухода супруги Жанны Фриске. Как сообщает телеканал «Ю», телеведущий уже около года, якобы, живет гражданским браком с дизайнером Екатериной Тулуповой.

У 36-летней разведенной избранницы есть дочь примерно такого же возраста, что и Платон. Девушка занимается не только своей наследницей, но и сыном Шепелева и Фриске. Отводит мальчика на занятия и забирает его оттуда, в общем, основные заботы о ребенке лежат полностью на ней, пока Дмитрий занят на съемках.

Напомним, ранее мы писали о жалобах Шепелева на то, что у него совсем нет времени на личную жизнь. Рестораны, кино и театр для него и Екатерины – тема практически закрытая. Дескать наследники отнимают столько сил, что уже этого и не хочется. В это время родители Жанны Фриске жалуются на то, что совсем не видят своего внука.