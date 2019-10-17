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Экс-супруга Ивана Краско закрутила роман со звездой фильма «Все будет хорошо!»

Наталья Краско и Марк Горонок проводят много времени вместе.

Экс-супруга Ивана Краско закрутила роман со звездой фильма «Все будет хорошо!»
Наталья Краско/Фото: https://www.instagram.com/p/Bza2SgQlDmI/

Бывшая супруга 89-летнего Ивана Краско Наталья много общается с артистом Марком Горонком. На днях 28-летнюю девушку заметили в компании звезды «Все будет хорошо!» на парковке медицинского центра – туда девушка вместе с Горонком приехали, чтобы проверить здоровье матери артиста. На опубликованных «Стархитом» кадрах видно, как актер сопровождает Краско на выходе из НИИ Скорой помощи имени Джанилидзе, по-джентельменски открывает ей дверь, а сам затем прячется в автомобиле. Уезжают Краско и Горонок вместе.

Близкие молодых людей роман пока не подтверждают, но и не опровергают. Журналистам они рассказывают, что Наталья до сих пор тяжело переживает расставание с экс-супругом, Горонок же озадачен поиском денег на операцию. Источники подчеркивают, что мужчина и женщина общаются достаточно много, что может говорить о наличии взаимности.

Знакомство Краско и Горонка произошло через общих знакомых – Наталья передавала Марку слова поддержки, а затем несколько раз лично приезжала к артисту в больницу.

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Экс-супруга Ивана Краско закрутила роман со звездой фильма «Все будет хорошо!»
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