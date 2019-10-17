Дмитрий Певцов анонсировал смену фамилии у супруги

Актер Дмитрий Певцов в Instagram опубликовал видеозапись, на которой он в обществе своей супруги актрисы Ольги Дроздовой. «Ку-ку. Это видео?» — задает вопрос Ольга Дроздова. «Это видео. Будущая Ольга Певцова и настоящий Дмитрий Певцов», — отвечает ее супруг.

«Не знаю, зачем снимаем. Решили снять зачем-то», — говорит Дмитрий Певцов. «Просто здравствуйте. Просто не болейте», — отвечает Ольга Дроздова. В конце ролика актер отмечает, что главное не болеть душой и телом.

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Отметим, что несколько месяцев назад прошла информация, что Ольга Дроздова собирается сменить фамилию и стать наконец-то Певцовой. Судя по всему, сейчас звездная семья настроена как никогда серьезно.

Напомним, что Дроздова вышла замуж за Певцова в 1994 году. Она познакомились на съемках картины «Прогулка по эшафоту». Звезды вместе снимались в знаменитой картине «Бандитский Петербург». В 2007 году у пары на свет появился сын Елисей, воспитанием которого они сейчас занимаются.