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Модель Никитчук прокомментировала слухи о романе с Басковым

Как сказала уральская красавица, есть люди, которые располагают к себе.

Модель Никитчук прокомментировала слухи о романе с Басковым
Никитчук ответила на слухи о романе с Басковым/globallookpress.com

Модель София Никитчук в интервью телеканалу World Fashion Channel Russia прокомментировала слухи, что у нее роман с «Золотым голосом России» Николаем Басковым.

Николай Басков. Фото
Басков располагает к себе собеседников/globallookpress.com

Она отметила, что их знакомство произошло еще во времена конкурса «Мисс Россия». Причем первым к ней подошёл именно музыкант, который недавно отметил свой 43-й день рождения. После этого и завязалась дружба.

Как сказала Никитчук, с Басковым она может болтать часами, потому что он очень интересный собеседник. По ее мнению, музыкант очень быстро располагает к себе.

«Мы сплетничаем, обсуждаем девчонок, парней, эстраду. Даже Киркорова чуть-чуть обсуждали, но ничего плохого», — сказала Никитчук. По ее словам, они просто друзья, а все разговоры, что у них роман — всего лишь сплетни.

Отметим, что в 2014 году София Никитчук, которая до этого была никому не известной, стала обладательницей титула «Мисс Екатеринбург». После этого успеха она стала сниматься в клипах звезд и стала узнаваемой персоной в мире шоу-бизнеса.

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Тэги:

Николай БасковСофия НикитчукФилипп Киркоров
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Модель Никитчук прокомментировала слухи о романе с Басковым
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