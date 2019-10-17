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У Тотьмяниной не выявлено признаков опухоли в желчном пузыре

В ближайшее время знаменитая фигуристка будет выписана домой.

У Тотьмяниной не выявлено признаков опухоли в желчном пузыре
Тотьмянина рассчитывает скоро вернуться на лед/globallookpress.com

У перенесшей удаления желчного пузыря олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной по результатам гистологии не выявлено признаков опухолевого поражения желчного пузыря. Таким образом слухи, что спортсменка страдает онкологическим заболеванием не подтвердились.

На своей страничке в Instagram Татьяна Тотьмянина раскрыла некоторые новые подробности своего нахождения в клинике. Как она отметила, операция была плановой. Скрывать от общественности ее подробности ни она, ни звездный супруг фигурист Алексей Ягудин не собирались.

Сразу после выступления в ледовом спектакле «Ромео и Джульетта» в Сочи она вылетела в Москву. Причем существовал вариант операции в Израиле, но от него семья предпочла отказаться.

В ближайшее время Татьяна Тотьмянина вернется на лед. У нее очень напряженный график. Только в ближайшее время пройдет около сорока представлений с ее участием. Также 3 ноября она выступит на юбилейном вечере Игоря Крутого с оригинальной программой.

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Алексей ЯгудинИзраильСочиТатьяна ТотьмянинаТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
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У Тотьмяниной не выявлено признаков опухоли в желчном пузыре
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