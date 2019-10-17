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Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей

У звезды две дочери и сын от разных мужей.

Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
Наргиз рассказала об увлечениях детей/globallookpress.com

Певица Наргиз Закирова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об увлечениях своих детей. Как известно, у нее две дочери и сын. Причем все дети были рождены от разных мужей.

Наргиз Закирова. Фото
Наргиз высказалась о своих детях/globallookpress.com

«Старшая дочь сейчас полностью занимается ребенком. Моему внуку уже пять лет. Она при этом успевает работать на дому. У нее есть компания. Они распределяют и продают билеты на концерты и в театры. Сын закончил киноакадемию. Сейчас у него операторская работа. Младшая дочка думала поступать в колледж, но в итоге выбрала работу. У нее целая компания, в которой она работает менеджером. Она также подрабатывает актрисой», — сказала Наргиз.

Также исполнительница заметила, что она сейчас в прекрасных отношениях со своим последним мужем певцом Филиппом Бальзано, с которым развелась несколько лет назад. Именно он, как она сказала, помогал ей воспитывать детей, за что она ему очень благодарна. «После скандалов мы понимаем, что взрослые люди. Остались в адекватных отношениях», — подчеркнула она.

Сегодня, как утверждает звезда, она не одинока. «У меня всегда в жизни присутствуют мужчины. Я никогда не была обделена мужским вниманием», — заметила Наргиз.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваНаргиз ЗакироваФилипп Бальзано
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Наргиз Закирова рассказала об увлечениях своих детей
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