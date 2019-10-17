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Психолог Драгая объяснила молчание семьи Заворотнюк

По ее словам, у родственников просто включилась защитная реакция.

Психолог Драгая объяснила молчание семьи Заворотнюк
Родные Заворотнюк не любят рассказывать о состоянии матери/globallookpress.com

Психолог Ольга Драгая заявила, что родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, как известно, уже несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием, сами не до конца осознают, что происходит со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Как она считает, в создавшихся условиях им просто сложно принимать адекватные решения.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Родные не хотят рассказывать о здоровье Заворотнюк/http://globallookpress.com

Как считает психолог, родные мечтают, чтобы о Заворотнюк было как можно меньше сплетен. Кроме того, они бы хотели, чтобы о ней писали, как можно реже в СМИ. Правда, сейчас можно наблюдать обратную картину. Неведение рождает огромное количество сплетен и различных версий.

«Может быть и стадия отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы», — заявила Ольга Драгая.

Психолог считает, что родные актрисы в данный момент проклинают многих журналистов, которые распространяют сплетни о звезде, но сделать ничего не могут, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что только недавно дочь Заворотнюк Анна подтвердила, что у актрисы проблемы со здоровьем. При этом сейчас в соцсетях она отсекает различные версии о своей матери. Новостями о ее состоянии она пообещала делиться на страничке звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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Психолог Драгая объяснила молчание семьи Заворотнюк
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