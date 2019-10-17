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Яна Рудковская пожаловалась, что ей тяжело все достается

по словам продюсера ее мужу даже болеть долго нельзя.

Яна Рудковская пожаловалась, что ей тяжело все достается
ЯНА РУДКОВСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Яну Рудковскую частенько упрекают в Сети в том, что ее кичливость своими доходами, красивой жизнью и дорогими вещами, порой, переходит границы. Другая популярная тема для критики – якобы, тиранские методы воспитания сына Саши, которого с самого детства этого самого детства лишают усиленными тренировками.

В своем недавнем интервью изданию spletnik.ru продюсер рассказала, что все это, успех, финансовое благополучие, достается семье очень даже непросто. Мол, и Евгений Плющенко, и Гном Гномыч, проводят на тренировках программ и ледового шоу очень много времени. А если почувствовали себя плохо, возможности отлежаться, как другие, а потом справочку принести, нет.

«У нас нет права выйти к людям и сказать: «Он заболел». Как заболел, если мы sold out? А сколько подводных камней, сколько интриг и нечистоплотности — и в шоу-бизнесе, и в спортивном, и в глянцевом!», — призналась Яна Рудковская.

Напомним, в этой же беседе продюсер призналась, что уже давно мечтает рождении дочки. Но из-за операции детей иметь она уже не может.

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Яна Рудковская пожаловалась, что ей тяжело все достается
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