НОВОСТИ

Лолита подала на развод с пятым мужем

Соответствующая запись появилась на официальной странице Московского суда в интернете.

Лолита подала на развод с пятым мужем
Лолита Милявская. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как известно, пятый брак певицы Лолиты Милявской, увы, закончился крахом. Об этом говорила вся страна, поклонники и даже коллеги артистки. Сама звезда давала по этому поводу интервью, становилась участницей ток-шоу. Но все это были лишь рассказы ро жизни до и после. Об официальном расторжении брака речи не шло, но, как всем было понятно, это только вопрос времени.

И вот накануне стало известно о том, что в Московский суд зарегистрировал исковое заявление о разводе артистки и ее супруга фитнес-тренера Дмитрия Иванова. Соответствующая запись появилась на официальной странице суда в интернете.

О том, что в действительности стало причиной разлада в семейной жизни звездной пары официально не общалось, но многие поклонники предположили и, как оказалось верно, что муж был неверен певице.

Напомним, ранее стало известно о том, что свою любовницу, косметолога Ольгу Кулиеву Иванов целый год содержал на деньги Милявской и дарил подарки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный разводЛолитаЛолита последние новостиЛолита рассталась с мужем
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лолита подала на развод с пятым мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: