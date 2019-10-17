Лолита подала на развод с пятым мужем

Как известно, пятый брак певицы Лолиты Милявской, увы, закончился крахом. Об этом говорила вся страна, поклонники и даже коллеги артистки. Сама звезда давала по этому поводу интервью, становилась участницей ток-шоу. Но все это были лишь рассказы ро жизни до и после. Об официальном расторжении брака речи не шло, но, как всем было понятно, это только вопрос времени.

И вот накануне стало известно о том, что в Московский суд зарегистрировал исковое заявление о разводе артистки и ее супруга фитнес-тренера Дмитрия Иванова. Соответствующая запись появилась на официальной странице суда в интернете.

О том, что в действительности стало причиной разлада в семейной жизни звездной пары официально не общалось, но многие поклонники предположили и, как оказалось верно, что муж был неверен певице.

Напомним, ранее стало известно о том, что свою любовницу, косметолога Ольгу Кулиеву Иванов целый год содержал на деньги Милявской и дарил подарки.