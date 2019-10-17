Магия бессильна: волшебнику не удалось заколдовать судебных приставов

Мужчина каждый день ходил в отдел УФССП и устраивал магические ритуалы, чтобы избавиться от долгов по кредиту.

С забавным случаем пришлось некоторое время назад столкнуться сотрудникам Пятигорского ГО УФССП России по Ставропольскому краю. Местный житель, с которого судебные приставы пытались взыскать задолженность, оказался целителем, а помимо этого, как выяснилось позже, еще и скандалистом. Ни один из этих талантов не помог ему уйти от уплаты долга

Всё началось с того, что мужчина взял в банке кредит. В первые месяцы он вносил платежи, но затем перестал это делать. Банк обратился в суд и тот постановил взыскать с должника 160 тысяч рублей долга.

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Когда тот получил из ведомства письмо, сразу же явился в отдел с претензиями. Он кричал, что является известным магом и целителем, а про долги ничего не знает. Судебные приставы ему не поверили, после чего он каждый день начал приходить к ним и проводить таинственные ритуалы.

Но всё оказалось напрасным: колдовство приставов не испугало, и сумму долга никак не уменьшило. В конце концов ведомство заблокировало его банковские карты и это «волшебство» действительно заставило долг по кредиту исчезнуть — скандалист нашел деньги, отдал банку 160 тысяч и оплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч.