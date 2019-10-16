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Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа

Актер Нил Патрик Харрис едва не лишился руки.

Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
Нил Патрик Харрис привык играть чрезвычайно уверенных в себе мужчин. Фото: Famous/ZUMAPRESS.com

Звезда сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Лемони Сникет: 33 несчастья», американский актер Нил Патрик Харрис, перенес операцию на руке. Комедиант рассказал своим подписчикам в Instagram, что два месяца назад он лазил по скалистым утесам в Хорватии, споткнулся и упал на морского ежа. Шипы животного воткнулись в правую руку артиста, большую часть из них он достал сам, но два остались под кожей, в результате чего началось заражение. Оказалось, одна из игл пробила сухожилие в руке.

Команда хирургов достала иглы из руки, и теперь Нил идет на поправку. Правда, какое-то время он будет носить массивное вспомогательное приспособление (листайте «карусель»). Сниматься в новых проектах с этой штукой вряд ли будет возможно.

«В целом, однако, должен сказать, что я все еще восхитителен», — позитивно закончил пост Харрис.

Напомним, в 2006 году актер признался, что он — гей. Мужчина состоит в официальном браке с другим артистом.

А вы смотрели картины с участием этого актера?

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Звезду «Как я встретил вашу маму» прооперировали после приземления на морского ежа
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