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Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»

Елена Ксенофонтова поделилась своим мнением на странице в Instagram.

Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
Дмитрий Марьянов. Фото: globallookpress.com

Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.

«Циничный, осознанно пошлый памятник. Не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку», — отметила актриса в своём монологе.

После смерти Дмитрия Марьянова между его родственниками разразился конфликт. Родители артиста обвиняют вдову Ксению Бик в том, что она хочет присвоить себе многомиллионное состояние артиста.

В связи с разбирательствами целых два года никто не занимался установкой памятника на кладбище актёра.

Елена Ксенофонтова, близкая коллега Марьянова, посетила его могилу и очень возмущена тем, в каком состоянии находится захоронение.

Елену Ксенофонтову задевает, что порочат имя артиста, негативно отзываются о его вдове, что после смерти могилу перерывали, а крест памятника «заполнен» пошлой радугой.

«Оставьте в покое имя этого потрясающего, талантливого, чистейшего человека», — призывала актриса в видео и попросила поклонников помолиться и поставить свечку за упокой души Дмитрия Марьянова.

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«Кухня»актерДмитрий МарьяновЕлена Ксенофонтовапамятник
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Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым»
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