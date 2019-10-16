Месси в шестой раз получил «Золотую бутсу»

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси в этом году вновь удостоился главной персональной награды европейских чемпионатов — «Золотой бутсы». Она вручается лучшему бомбардиру сезона. В сезоне — 2018/19 именно Лео оказался лучшим, забив в испанском чемпионате 36 мячей и заработав 72 очка.

На церемонию вручения награды Месси пришел вместе с женой Антонеллой Рокуццо и старшими сыновьями — Тьяго и Матео. Семья позировала фотографам вместе с «Золотой бутсой» и было видно, как все они счастливы.

По словам футболиста, он не смог бы добиться успеха без помощи партнеров по команде. «Я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это признание для всей команды», — сказал герой дня.

«Золотую бутсу» Лео получает уже в шестой раз и в третий раз подряд. Примечательно, что в этот раз он получил ее в очень важный день — 16 октября 2019 года исполнилось 15 лет с тех пор, как аргентинец сыграл свой первый матч в составе каталонского клуба.

Второе место в списке лучших европейских бомбардиров сезона — 2018/19 занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший 33 гола. Третьим стал Фабио Квальярелла из итальянской «Сампдории» — у него 26 мячей.