Мама Тимати одной из первых взяла на руки новорожденного внука

Рэпер стал отцом во второй раз 16 октября.

Тимати впервые стал папой в 2014 году. Тогда модель Алена Шишкова подарила ему дочку Алису. С мамой девочки он давно расстался, но продолжает заботиться о наследнице. Уже три года артист встречается с Анастасией Решетовой. 23-летняя обладательница титула «Первая вице-мисс Россия» в начале лета перестала скрывать свою беременность. Пол будущего ребенка родители скрывали до последнего, но ходили слухи, что пара ждала мальчика.

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16 октября Тимати с радостью сообщил, что у него родился сын. Малыша назвали Ратмиром. Рэпер вновь присутствовал на родах. Он первым взял на руки наследника. В соцсети артист поделился нежными фото, на которых целует малыша.

Вскоре и сама Решетова, которая впервые стала мамой, разместила на своей странице фото с ножками новорожденного. «Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала она. По всей видимости, молодая мама чувствует себя хорошо.

Как оказалось, во время ответственного момента в одном из столичных роддомов вместе с Тимати ждала появления на свет ребенка и его мама, Симона Юнусова. Она активно участвует в воспитании внучки Алисы. Теперь у нее появился еще и внук. Она поделилась снимком, на котором держит новорожденного на руках.

«Привет, малыш, добро пожаловать в семью! Долгой и счастливой дороги тебе! Принимаем поздравления!» — отметила бабушка.

К слову, Тимати уже поздравили с пополнением многие звезды: Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Наталья Рудова, Александр Ревва, Мот, Назима и другие известные личности.