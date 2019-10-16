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Присутствовавший на родах Тимати показал первое фото сына

Для рэпера это второй ребенок.

Присутствовавший на родах Тимати показал первое фото сына
Анастасия Рештова и рэпер Тимати. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Рэпер Тимати не раз признавался, что мечтает еще об одном ребенке. В начале лета его возлюбленная Анастасия Решетова перестала скрывать свою беременность, а 16 октября стало известно, что она родила ребенка. Пока подробностей радостного события не много. Девушка, как и планировала, обратилась в одну из столичных клиник, где малыш и появился на свет.

Первым новостью поделился сам Тимати. Как и сообщалось ранее, он присутствовал во время родов и первым взял наследника на руки. У него родился сын. Родители назвали его Ратмир. Трогательными снимками с новорожденным рэпер поделился на своей страничке в соцсети.

«Юнусов Ратмир Тимурович / 16.10.19 г.Москва», — написал он.

На кадрах артист держит на руках младенца. Также он показывает его ножки и целует малыша. По всей видимости, Тимати счастлив, что у него родился сын. Напомним, что от прошлых отношений с Аленой Шишковой, у него также подрастает дочка Алиса.

Пока сама Решетова не выходила на связь с поклонниками. Для девушки Ратмир стал первенцем. Она готовилась к его появлению на свет и с нетерпением ждала знакомства с ним. Теперь пара принимает поздравления от друзей, родных и поклонников. Напомним, что Анастасия уже три года состоит в отношениях с рэпером, но неизвестно, сыграли они свадьбу или нет.

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Присутствовавший на родах Тимати показал первое фото сына
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