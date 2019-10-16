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Опоздавший на три часа Киркоров получил от зрителей съедобный презент

В осеннем туре певец дает концерты в небольших городах.

Опоздавший на три часа Киркоров получил от зрителей съедобный презент
Филипп Киркоров купается в подарках поклонников. Фото: globallookpress.com

15 октября Филипп Киркоров дал концерт в маленьком городе Печора (Республика Коми). Зал для выступления топового артиста был достаточно скромным, однако местные жители очень тепло встретили певца и подарили ему свой фирменный подарок — огромную семгу.

Рыба из холодильника была так велика, что ее пришлось нести в двух руках. Вручать презент на сцену поднялась глава муниципалитета.  Исполнитель был тронут таким подарком и душевно поблагодарил всех печорцев.

«Это действительно необычно и очень ценно. Спасибо!» — написал Филипп Бедросович в Instagram.

Там же он отметил, что концерт состоялся вопреки всему здравому смыслу. Артист и его коллектив могли просто не доехать до города из-за непогоды и бездорожья. В итоге концерт пришлось задержать на три часа, но зрители дождались певца. Чтобы шоу все-таки состоялось, пришлось привлечь местных чиновников, но они и сами были рады помочь дорогому гостю.

А какой фирменный подарок гостю в вашем крае?

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Опоздавший на три часа Киркоров получил от зрителей съедобный презент
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