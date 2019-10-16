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Стала известна реакция жены Фадеева на слухи о его романе с Серябкиной

Собчак восхитилась мудростью Натальи.

Стала известна реакция жены Фадеева на слухи о его романе с Серябкиной
Максим Фадеев. Фото Global look press

Максим Фадеев живет со своей супругой Натальей уже 25 лет, их сыну Савве 22 года. Все это время репутация продюсера была безупречной. Однако в июне его бывшая подопечная Елена Темникова в одном из интервью заявила, что у него и певицы Ольги Серябкиной (бывшей солистки группы «Серебро») любовные отношения.

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» певица категорически отвергла эту версию, заявив, что к продюсеру она относится как к собственному отцу. Она рассказала, что отлично ладит с супругой Фадеева, Натальей.

«Она просто обалденная! Реально обалденная! И даже, когда были эти скандалы, она мне ни разу не позвонила, хотя мы переписывались с ней по делам», — рассказала она. Позже певица сама не выдержала и позвонила Наталье, чтобы узнать, как она относится к этим разговорам. Та ей ответила: «Ольга, забей».

Собчак, узнав, сколько лет Максим живет со своей женой, констатировала, что он вряд ли бросит ее.

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Ксения СобчакМаксим ФадеевОльга Серябкинасерябкинашоу "Осторожно Собчак"
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Стала известна реакция жены Фадеева на слухи о его романе с Серябкиной
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