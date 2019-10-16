Менеджер Rammstein подрался с оскорбившим его по-русски охранником

Все произошло в Санкт-Петербурге, куда Тилль Линдеманн прилетел на концерт группы «Ленинград».

Менеджер группы Rammstein Анар Рейбанд подрался в Санкт-Петербурге с местным охранником. Инцидент произошел в ночь на 15 октября на пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, но известно о нем стало сейчас.

В Северную столицу лидер Rammstein Тилль Линдеманн прибыл на концерт группы «Ленинград». Естественно, исполнителя сопровождала команда помощников, среди которых был Рейбанд.

Когда компания проходила мимо турникета на набережной, охранника рядом не оказалось и менеджер сам снял заграждающую цепочку. Именно в этот момент секьюрити оказался рядом и стал отчитывать иностранцев за самоуправство.

«В это время появился охранник, начал орать. Я старался вести себя вежливо, а в ответ получил матерную брань. В этот момент я попросту не выдержал, повернулся и ударил этого человека», – комментирует 5-tv.ru Рейбанд.

Он также добавил, что сотрудник клуба должен был присутствовать на рабочем месте и не имел права грубо разговаривать с клиентами.

«Я, конечно, не должен был выходить из себя и бить человека, но не сдержался. Повторяю, что не позволю никому и никогда меня оскорблять или посылать», — добавил Рейбанд.