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Наталья Белохвостикова остается в реанимации после операции на сердце

Супруг артистки тем временем отказывается комментировать ее состояние.

Наталья Белохвостикова остается в реанимации после операции на сердце
Наталья Белохвостикова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Как передает канал Рен-ТВ, 68-летней актрисе провели операцию на сердце в одной из московских клиник, куда она сама обратилась, обнаружив у себя нарушения сердечного ритма. После хирургического вмешательства состояние женщины стало еще хуже.

Однако муж артистки, режиссёра Владимир Наумов назвал эту информацию слухами. Он сообщил каналу «360», что не будет комментировать сплетни и напомнил собственный случай, когда пресса распространила новость о его смерти.

Напомним, Белохвостикова была актрисой киностудии имени Горького, много снималась в 70-ых и 80-ых годах. Одним из наиболее известных ее фильмов «Тегеран-43», где её партнёрами выступили Игорь Костолевский и Ален Делон. Также она играла с Владимиром Высоцким в сериале «Маленькие трагедии».

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Наталья Белохвостикова остается в реанимации после операции на сердце
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