«Отчаянная домохозяйка» Хаффман отправилась за решетку досрочно

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман добровольно отправилась в тюрьму. Суд приговорил ее к десятидневному сроку за дачу взятки. Приговор вступит в законную силу только 25 октября, но звезда не стала ждать и решила к этому времени уже оказаться на свободе.

Она выразила желание начать отбывать свой срок уже 15 октября и ей не стали отказывать.

Сама история, за которую Хаффман предстоит заплатить, произошла во время поступления ее дочери в колледж. Мама решила помочь девушке и оплатила экзамены.

ФБР выяснило, что актриса сделала якобы благотворительное пожертвование на сумму в 15 тысяч долларов в фонд Key Worldwide Foundation. На самом деле деньги получил человек, который под видом дочери актрисы сдал за нее экзамен и получил результат лучше, чем та на предварительном тестировании.

«Фелисити Хаффман добровольно прибыла в Федеральное исправительное заведение в Дублине, Калифорния, где она выполнит вынесенный судьей приговор», — цитирует представителя «отчаянной домохозяйки» сайт радио «КП».

Арест стал не единственным наказанием для актрисы. После выхода на свободу ей придется заплатить штраф в 30 тысяч долларов и провести 250 часов на общественных работах. Помимо этого, еще один год она будет под надзором правоохранительных органов, так как условную судимость с нее снимут только в сентябре 2020 года, сообщает сайт argumenti.ru.