Вдова Хворостовского пришла к нему на могилу в день его рождения

Флоранс Илли на личной страничке в Instagram опубликовала свежий кадр, который был сделан на могиле Дмитрия Хворостовского в день его рождения. 16 октября оперный певец мог отпраздновать свое 57-летие. Вдова покойного артиста до сих пор не может смириться с потерей любимого человека. Женщина одна воспитывает детей от Хворостовского: 16-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Нину. Флоранс живет памятью о покойном муже, делая все для того, чтобы их с Дмитрием наследники не забывали родного отца.

«Сегодня день рождения Дмитрия, а также церемония открытия памятника в Москве. Это было очень трогательно, потому что сотни людей пришли почтить его память. Я очень благодарна всем за это… С днем ​​рождения, любовь моя. Ты всегда в моем сердце. Я буду любить тебя вечно», — написала в своем микроблоге Флоранс.

Искренние соболезнования семье покойного Дмитрия Хворостовского выразил и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Супруг Валерии заверил, что поклонники оперного певца всегда будут помнить его невероятный голос и удивительную улыбку.

«Как грустно и печально, что так коротка была его жизнь», — добавил Пригожин.

Напомним, что Дмитрий Хворостовский скончался после продолжительной болезни в хосписе Лондона в 2017 году. Ему было всего 55 лет. Ранее медики обнаружили у артиста злокачественную опухоль головного мозга.