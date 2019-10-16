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Священник назвал шоу Гузеевой и Сябитовой «борделем»

Досталось также шоу Малахова и Гордона.

Священник назвал шоу Гузеевой и Сябитовой «борделем»
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: globallookpress.com

Убийства, насилие, в том числе и в отношении детей, спровоцированы в нашем обществе кровавыми сериалами, скандальными ток-шоу и откровенной рекламой. Такое заявление сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства РПЦ, протоиерей Димитрий Смирнов. По его словам современная эстрада и телевидение развращают народ. А сериалы вместо разумного, доброго, вечного показывают педофилию и прочие извращения.

«На ток-шоу выбирают самые аномальные поганые истории, и Гордон, и Малахов их смакуют. А «Давай поженимся»? Это просто какой-то бордель. Вот и плоды. Люди с лабильной психикой отваживаются на преступление», — цитирует священника издание «Подъем».

Секс и насилие приносят телеканалам хорошие деньги, а о последствиях никто не задумывается, считает отец Димитрий. Вместо того, чтобы не принимать позорные вещи, общество смеется над ними. В результате, в искалеченных семьях растут будущие преступники и педофилы. Священник предлагает ввести в школах предмет по нравственному воспитанию, если дома с детьми этим не занимаются.

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Священник назвал шоу Гузеевой и Сябитовой «борделем»
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